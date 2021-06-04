Сбербанк запустит ипотеку под 2,7% для части россиян

Сбербанк с 4 июня вновь запускает программу сельской ипотеки по ставке 2,7% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбербанк с 4 июня 2021 года вновь запускает программу сельской ипотеки по ставке 2,7%. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Мы сегодня запускаем программу „Сельская ипотека“, которая действовала в прошлом году. Снова запускаем эту программу по ставке 2,7% годовых», — передает слова Царева ТАСС. Он отметил, что в конгломерате очень надеются, что программа данной ипотеки будет востребована у россиян.

Ранее Сбербанк сообщал о снижении стоимости аренды жилья в России на 15%. Сильнее всего уменьшились арендные платежи в малых городах, а также при съеме квартиры большой площади, отмечает телеканал 360.