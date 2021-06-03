Житель Нефтеюганска покинул место аварии после того как чуть не сбил двух пешеходов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нефтеюганске водитель не справился с управлением на повороте и чуть не сбил двух пешеходов, врезавшись при этом в дерево. После ДТП мужчина спокойно вышел из машины и скрылся с места аварии, бросив автомобиль на пешеходном переходе. Об этом рассказал анонимный пользователь в социальных сетях.

«Он не вписался в поворот и влетел в столб и дерево. Двое мужчин, которые собирались переходить дорогу по „зебре“, едва успели отбежать от несущейся на них тачки. Водитель спокойно вышел из салона и скрылся в неизвестном направлении. Теперь его ищет полиция», — написал анонимный автор поста в паблике «ЧП |ДТП | ХМАО».

В пресс-службе УМВД по ХМАО был направлен запрос, ситуацию пообещали прокомментировать позднее. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что депутата в ХМАО подозревают в том, что он сбил пенсионера и уехал. Депутата окружной думы от фракции ЛДПР Виктора Сысуна подозревают в совершении серьезного ДТП, в результате которого 60-летний пенсионер попал в больницу. Также Сысуна подозревают в том, что он скрылся с места аварии.