Путин запретил соратникам Навального участвовать в выборах

Владимир Путин подписал закон о временном запрете избираться причастным к экстремизму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах. Соответствующий закон, подписанный главой государства 4 июня 2021 года, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, не имеют права избираться граждане РФ, причастные к общественному или религиозному объединению или иной организации, деятельность которых запрещена судом. Причастными считаются и те граждане, которые выражали поддержку деятельности организаций или ее мероприятиям, в том числе выражали ее в своих высказываниях в интернете.

Отмечается, что основатели и главы экстремистских или террористических организаций не имеют права претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента решения суда об их запрете или ликвидации. На уже состоявшиеся выборы новые нормы не распространяются.

Экстремистскими организациями в России признаны штабы Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России). В 2021 году ФБК трижды организовывал несогласованные акции в поддержку осужденного Навального.