Путин запретил соратникам Навального участвовать в выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Владимир Путин подписал закон о временном запрете избираться причастным к экстремизму Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах. Соответствующий закон, подписанный главой государства 4 июня 2021 года, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, не имеют права избираться граждане РФ, причастные к общественному или религиозному объединению или иной организации, деятельность которых запрещена судом. Причастными считаются и те граждане, которые выражали поддержку деятельности организаций или ее мероприятиям, в том числе выражали ее в своих высказываниях в интернете.

Отмечается, что основатели и главы экстремистских или террористических организаций не имеют права претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента решения суда об их запрете или ликвидации. На уже состоявшиеся выборы новые нормы не распространяются.

Экстремистскими организациями в России признаны штабы Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России). В 2021 году ФБК трижды организовывал несогласованные акции в поддержку осужденного Навального.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...