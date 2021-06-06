Вице-губернатор Сергей Бидонько выступает «паровозом» ЕР на севере Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Список кандидатов в депутаты законодательного собрания Свердловской области по территориальным группам останется интригой даже после выборов. Как сообщил URA.RU источник, близкий к резиденции свердловского губернатора, судьба мандатов решится после выборов 19 сентября: чиновники, шедшие в списке «Единой России» «паровозами», начнут писать заявления об отказе от мандатов.

«Никто из чиновников не снимется с выборов, так как они идут „паровозами“. Они потом, уже 20 сентября, будут отказываться от мандатов», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе реготделения ЕР URA.RU заявили, что не могут комментировать намерения и действия отдельных кандидатов о снятии с выборов до тех пор, пока они не напишут заявления.

Как писало URA.RU, в выборах от «Единой России» участвуют заместители губернатора Азат Салихов, Сергей Бидонько и Алексей Шмыков, министр образования Юрий Биктуганов, мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, глава Волчанска Александр Вервейн, мэр Кировграда Александр Оськин, глава Березовского Евгений Писцов, глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. Ожидается, что «паровозы» вытянут менее раскрученных единороссов, передав им депутатские мандаты по спискам. Голосование состоится в сентябре 2021 года.