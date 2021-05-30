14 лидеров праймериз, которые не идут в свердловское заксобрание

Вице-губернатор Сергей Бидонько, как и ряд его не менее статусных коллег, выступил в роли «паровоза» для менее раскрученных единороссов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Сразу 14 победителей праймериз «Единой России» в законодательное собрание Свердловской области (по спискам) могут отказаться от места в парламенте. Исход может зависеть от кулуарных переговоров. Одной из самых проблемных территорий на предстоящих выборах в неожиданно стал Каменск-Уральский. Как сообщил URA.RU источник, близкий резиденции губернатора, там столкнулись политические интересы двух ФПГ.

Несмотря на победу представителей команды губернатора в Красноуфимске, окончательная конфигруация там до сих пор не ясна Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первое место в списке территориальной группы занял замгубернатора Алексей Шмыков, который не намерен получать депутатский мандат. «На второе место вышла представитель „Русала“ Анна Соломеина, а согласованный резиденцией депутат ЗС Михаил Голованов, за которым стоит Группа „Синара“, — только на третьем месте. Получается [владелец „Русала“ Олег] Дерипаска неожиданно обошел [владельца „Синары“ Дмитрия] Пумпянского. Как решат этот спор, пока непонятно», — сказал собеседник агентства. Между тем, другой источник, близкий руководству «Синары», заявил URA.RU, что ФПГ не поддерживает Голованова и вообще не выставляла своего человека на выборы в заксобрание по этому округу.

Еще одной территорией, вызывающей особый интерес, по его словам, стал Красноуфимск: по списку терргруппы первое место занял министр образования Юрий Биктуганов, второе — замгубернатора Азат Салихов, третье — экс-министр сельского хозяйства (ныне помощник Ильи Бондарева, «УГМК-Агро») Михаил Копытов.

«Ходили слухи об амбициях Салихова возглавить областной парламент и даже пройти в Совфед. Тут возможна любая конфигурация — все зависит от решения губернатора», — отметил собеседник агентства. Ранее Азат Салихов утверждал, что не намерен покидать свой пост ради депутатского мандата.

В остальных территориях чиновники и депутаты-«паровозы» уступят проходное место следующим за ними по списку выдвиженцам от ЕР, убежден источник. В Алапаевской группе вместо депутата Госдумы Сергей Чепиков на выборы пойдет помощник депутата Владимир Афонин, в Верхнепышминской мэр Евгений Писцов и его подчиненный Александр Какуша уступят дорогу представителю УГМК Алексею Свалову, в Ленинской группе (Екатеринбург) глава района Дмитрий Ноженко пропустит вперед депутата гордумы Николая Смирнягина.

В Октябрьском районе Екатеринбурга Евгений Зяблицев уступит место в списке главе районной партячейки Алексею Сизикову, в Орджоникидзевском спикер гордумы Игорь Володин — директору лицея Леониду Полякову. В Краснотурьинске вице-губернатор Сергей Бидонько проведет в парламент действующего депутата Виктора Бабенко, в Первоуральске Алексей Дронов — Елену Чечунову, в Сысерти наиболее вероятным претендентом на мандат является гендиректора АНО «Гора Белая» Леонид Гункевич, который занял только четвертое место на праймериз. Считается, что он близок к члену команды губернатора, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

Последний вариант, впрочем, вызывает сомнения политологов. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил неоднозначную репутацию Гункевича, связанную с рядом экономических скандалов. В целом, отметил он, практика «паровозов» позволяет провести в парламент людей с низкими рейтингами, которые ценны для губернатора или партии.

«Но она не 100%-ная, поскольку люди независимые могут повести себя не так, как предполагалось, тем более, когда депутатский мандат сам идет в руки. Распределение мест по спискам внесло некую интригу, исход которой будет зависеть от кулуарных переговоров», прокомментировал Андрей Русаков.

В пресс-службе реготделения «Единой России» сообщили, что списки кандидатов в ЗС утвердят по итогам региональной конференции партии в конце июня. Источник URA.RU сообщает, что руководство области уже оценило результаты праймериз. «Высокий уровень поддержки партии власти означает, что работа, в том числе и вице-губернатора по внутренней политике Сергей Бидонько, положительно оценивается свердловчанами», — подытожил собеседник.