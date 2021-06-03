В УМВД ХМАО объяснились за грубое задержание помощника депутата

В полиции считают, что помощница сургутского депутата Наталья Макагон сама спровоцировала конфликт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощница депутата сургутской думы Наталья Макагон сама спровоцировала полицейского на применение физической силы в ходе рейда по проверке масочного режима в супермаркете «Лента». Об этом URA.RU заявили в пресс-службе УМВД ХМАО.

В полиции говорят, что Макагон привлекла внимание полицейского, потому что находилась в супермаркете без маски. «На неоднократные требования правоохранителя о прекращении противоправного поведения женщина не реагировала, целенаправленно провоцировала конфликт. В связи с чем, сотрудник полиции был вынужден применить физическую силу и доставить её для дальнейшего разбирательства в отдел полиции», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства. Там также добавили, что в отношении сургутянки был составлен административный протокол. А сейчас проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Депутат думы Сургута Евгений Барсов, чьим помощником является Макагон, заявил, что не оставит без последствий эту ситуацию. «Зачем ломать человеку руку? Разве это является соразмерным наказанием за отсутствие маски в магазине? У нее сын сейчас в армии. Как ему после такого объяснить, почему он должен служить Родине, где обижают женщин? Мы будем писать запросы и обращаться в суд для возмещения морального и материального ущерба», — прокомментировал депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что помощница Барсова была грубо задержана в супермаркете «Лента». Она считает, что полицейский превысил полномочия при ее доставлении в отдел полиции.