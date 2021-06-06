Источник: шеф пермского прокурора лично проверит подчиненного

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий едет в Пермь с проверкой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий приедет в Пермь, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. Он лично проверит пермского транспортного прокурора Сергея Шутова, у которого заканчивается пятилетний контракт.

«Дроздецкий приедет в Пермь 7 июня. Он хочет лично оценить обстановку в Пермской транспортной прокуратуре», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что после этого будет принято решение по дальнейшей карьере Шутова.

Визит Дроздецкого в Пермь подтвердили в Уральской транспортной прокуратуре. «8 июня 2021 года Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий проведет личный прием граждан в Пермской транспортной прокуратуре», — сообщает пресс-служба ведомства.

URA.RU рассказывало, что Пермскую транспортную прокуратуру проверяли в мае этого года. В надзорном органе заявили, что данная проверка носит плановый характер.