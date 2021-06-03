03 июня 2021
02 июня 2021

Стали известны условия содержания Шамсутдинова в тюменской ИК

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония, спальное помещение
Рамиль Шамсутдинов будет находиться на карантине до 15 суток Фото:
новость из сюжета
Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года, содержится в карантинном помещении тюменской ИК — 2 под присмотром врачей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима.

«Шамсутдинов — это, так называемый, „первоход“. То есть, человек, впервые попавший в места лишения свободы. На данный момент, он находится на карантине, в отдельном помещении на территории колонии. Там его осматирвают врачи, с ним общаются соцрабники. Он сдает различные медицинские анализы, заполняет анкеты и проходит тесты», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он уточнил, что карантин длится до 15 суток. После того, как Шамсутдинов пройдет период адаптации, он будет переведен в отряд. «Там условия содержания, конечно, не такие мягкие, как на карантине, но вполне нормальные. Жить можно», — уточнил собеседник агентства. В пресс-службе регионального УФСИН информацию о том, что Шамсутдинов находится в ИК — 2 не подтверждают, но и не опровергают.

Ранее URA.RU писало о том, что 25 октября 2019 года тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживев в воинской части под Читой. Его жертвами стали десять военнослужащих. Из них только двое остались в живых. Позже тюменец пояснил, что на такой поступок его толкнула дедовщина в части.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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