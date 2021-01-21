Стрелку Шамсутдинову дали 24,5 года строгого режима

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Тюменец Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года, приговорили к 24 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает издание «Забайкальский рабочий». Ранее присяжные признали стрелка виновным, но заслуживающим снисхождения.

«Судья Второго Восточного окружного военного суда Антон Антонов 21 января приговорил обвиняемого в массовом убийстве своих сослуживцев Рамиля Шамсутдинова к 24 годам 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает «Забайкальский рабочий». Корреспондент издания уточнил, что в срок наказания были зачтены дни, проведенные в Шамсутдиновым в СИЗО до вступления приговора в законную силу. Судья вынес приговор на основании вердикта присяжных заседателей.

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года. После караула он не стал сдавать оружие, а открыл огонь по солдатам и офицерам. Восемь человек погибли на месте, еще двое — получили тяжелые ранения. Свой поступок тюменец позже объяснил постоянными издевательствами и дедовщиной. Один из обидчиков Шамсутдинова, Руслан Мухатов, позже был признан виновным в деле о неуставных взаимоотношениях и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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