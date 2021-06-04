В России есть два препарата, которые могут подойти для вакцинации детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России могут начать использовать векторные вакцины для детей. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Исходя из опыта зарубежных стран, в первую очередь США и Евросоюза, где центрами профилактики и контроля заболеваний разрешено использование векторных вакцин [для детей], в том числе Pfizer и Moderna, то есть тех вакцин, которые работают по схожему принципу с вакциной „Спутник V“. Этот опыт можно использовать и в нашей стране», — сказал Токарев. Он также не исключил, что для детских прививок могут использовать «Спутник лайт».

Доктор медицинских наук напомнил, что исследование эффективности и безопасности «Спутник V» среди детского населения планируется осенью. Сама же вакцинация будет добровольной. Он отметил, что сейчас, согласно публикуемым материалам зарубежных ученых, дети стали тяжелее переносить коронавирус из-за новых мутаций.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минздрава. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что вакцина от COVID-19 «Спутник лайт», является средством поддержания иммунитета для тех, кто уже переболел коронавирусом. По его мнению, она также может подойти для вакцинации детей. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в скором времени могут начаться исследования вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 среди граждан старше 12 лет, пишет RT.