Путин освободит от налога часть бизнеса

Часть компаний общепита освободят от уплаты НДС Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В следующем году в РФ запустится пилотный проект по смене налогового режима для компаний общепита. Компании, которые войдут в этот проект, освободят от уплаты НДС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

«Новый механизм поддержки малого бизнеса позволит таким предприятиям привлечь 600 млрд руб до 2024 г», — сообщил Путин в ходе выступления на ПМЭФ, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24». Компании общепита, которые войдут в пилотный проект, освободят от уплаты НДС. Выручка этих компаний должна быть не больше 2 млрд рубдей в год. За ними сохранится право уплаты страховых взносов по пониженной ставке — 15%, сказал он.

Президент предложил поднять порог годовой выручки с 400 млн рублей до 800 млн рублей, при которой компании подпадают под проверки ФАС. По его словам, это избавит компании от «обременительных, лишних отчетов и бумаг».

«В 2021 г будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании — зонтичное предоставление поручительств», — рассказал Путин. По его словам, к 1 июля крупнейшие банки должны быть подключены к Системе быстрых платежей., пишет Nation News. До конца 2021 года малым и средним предприятиям полностью возместят комиссии за использование Системы быстрых платежей при расчете с физлицами.

Ранее в Минфине сообщили, что рассматривают вариант повышения налога на прибыль с 20% до 25-30% для россиян, которые выводят ее за рубеж. Решение пока обсуждается.