В Минфине допустили увеличение налога в 2 раза для части россиян

Минфин рассматривает вариант повышения налога на прибыль до 30% для выводящих ее за рубеж Фото: depositphotos.com

В Минфине рассматривают вариант повышения налога на прибыль с 20% до 25-30% для россиян, выводящих ее за рубеж. Ужесточение налоговой ставки коснется не всех, рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

По словам Сазанова, у ведомства нет цели повысить ставку налога на прибыль для всех россиян. «Можно рассматривать некую штрафную санкцию, к примеру повышенную ставку, исключительно для тех, кто злоупотребляет. При этом размер ставки обсуждается не запредельный — 25-30%, речь не идет о ее увеличении в разы», — цитирует Forbes замминистра. При этом интересы инвесторов, которые находятся в ожидании дивидендов, нарушить не планируется.

Отмечается, что данное нововведение обсуждается на уровне идеи и окончательного решения на данный момент нет. «Мы пока только на этапе проработки концепции, есть такое поручение руководства правительства. Если все-таки решение о налоговой донастройке будет принято, то к концу лета мы выйдем на конкретные параметры», — сказал Сазанов. В Минфине предлагают отталкиваться от соотношения уровня дивидендных выплат по акциям к уровню капитала компании.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть снижение ставки налога на имущество компаний при условии компенсации выпадающих доходов региона за счет поступлений по налогу на прибыль. Также компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги за 2022 год станут доступны россиянам уже в 2023 году, передает Nation News.