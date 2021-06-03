03 июня 2021
02 июня 2021

Жители центра Тюмени объявили войну ночным дрифтерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тюмени. Тюмень , машины, автомобили, улица республики, весна, май
Жители центра требуют защитить их покой от любителей погонять по дорогам Фото:

Жители центральных улиц Тюмени обратились в мэрию и ГИБДД с просьбой разобраться с гонщиками, которые облюбовали дороги у правительства региона и областного суда. Об этом URA.RU рассказала жительница города Анастасия Вахрамеева.

«На улицах 8 Марта и Советской из-за отсутствие светофоров и искусственных неровностей каждый вечер и ночь проходят „слеты“ водителей. Они грубо нарушают общественный порядок, несут явную угрозу. Жители нескольких домов направили жалобы в администрацию города и областное ГИБДД», — рассказала URA.RU Вахрамеева.

По ее словам, любимые места гонщиков — это район областного суда и правительства Тюменской области. Возле них водители устраивают заезды, дрифтят, и громко слушают музыку. «Мы просим установить на наших улицах „лежачих полицейских“, а возле суда — подъемные барьеры. Кроме того, хотим, чтобы вечером и ночью эти территории патрулировали сотрудники ГИБДД», — пояснила собеседница агентства.

В пресс-службе региональной ГАИ URA.RU рассказали, что последние две недели район вышеназванных улиц на постоянной основе патрулируют экипажи ДПС. Работа по заявлению, поданному жителями, ведется, отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы собираются создать дружины для борьбы с мотоциклистами и шумными автолюбителями. Любители быстрой езды не дают жителям спать по ночам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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