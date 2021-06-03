03 июня 2021
02 июня 2021

В Соликамске нашли нового кандидата на место спикера гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, пустое кресло, кресло главы, пустое кресло отставка, оставленные вещи
Кресло спикера гордумы Соликамска может занять бывший главрач Фото:

Новым председателем думы Соликамского городского округа может стать бывший главврач ГБУЗ ПК «Перинатальный центр Соликамска» Арсен Абрамишвили. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к гордуме.

«Есть такой [Арсен] Абрамишвили. Местные власти считают, что это кандидатура подходящая», — сказал инсайдер. Председатель гордумы Соликамска Дмитрий Дингес не ответил на звонок корреспондента URA.RU, в представительный орган направлен запрос. Номером телефона Абрамишвили редакция не располагает.

Ранее стало известно, что депутаты Соликамской думы намерены отправить в отставку Дингеса. Вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера рассмотрит специально созданная комиссия. Источник URA.RU пояснил, что попытка сместить спикера может быть местью тех, кто некогда работал в одной команде с Дингесом. По другой версии, спикера намеренно лишают полномочий перед предстоящими выборами в Соликамскую гордуму, чтобы «зачистить округ» от неугодных власти кандидатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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