В Соликамске нашли нового кандидата на место спикера гордумы

Кресло спикера гордумы Соликамска может занять бывший главрач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым председателем думы Соликамского городского округа может стать бывший главврач ГБУЗ ПК «Перинатальный центр Соликамска» Арсен Абрамишвили. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к гордуме.

«Есть такой [Арсен] Абрамишвили. Местные власти считают, что это кандидатура подходящая», — сказал инсайдер. Председатель гордумы Соликамска Дмитрий Дингес не ответил на звонок корреспондента URA.RU, в представительный орган направлен запрос. Номером телефона Абрамишвили редакция не располагает.

Ранее стало известно, что депутаты Соликамской думы намерены отправить в отставку Дингеса. Вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера рассмотрит специально созданная комиссия. Источник URA.RU пояснил, что попытка сместить спикера может быть местью тех, кто некогда работал в одной команде с Дингесом. По другой версии, спикера намеренно лишают полномочий перед предстоящими выборами в Соликамскую гордуму, чтобы «зачистить округ» от неугодных власти кандидатов.