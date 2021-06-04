Путину напомнили о его словах из 1996 года. «Это я сказал?»

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин отметил, что не ощущает жесткости от российской власти Фото:

Власть в России не отличается жестокостью своих действий. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее в 1996 президент России году заявил, что «нам всем кажется: если навести порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше и безопаснее. На самом деле, эта так кажется. И эта жесткая рука начнет нас быстро душить»

«Я этого не чувствую», — ответил президент в трансляции телеканала «Россия 24» на вопрос о жестокости нынешней власти. Одновременно с этим он отметил свое удивление сказанным им 25 лет словам и уточнил, действительно ли он произносил подобную фразу. «Это я сказал?» — уточнил Путин, услышав свои слова из 1996 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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