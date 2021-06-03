Власти ХМАО определили судьбу федерального «Сабантуя»

В офлайн режиме в Нижневартовске пройдут только открытие мероприятия и соревнования по курешу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральный «Сабантуй» все же состоится в Нижневартовске, но из-за коронавируса пройдет не так масштабно. В офлайн режиме будет открытие мероприятия и соревнования по национальной борьбе куреш. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Нижневартовска Ирина Воликовская.

«В рамках федерального „Сабантуя“ 18 июня пройдет торжественное открытие и праздничный концерт, а на следующий день состоятся соревнования по курешу. На открытие приедут делегации из Татарстана и Ханты-Мансийска, а также из Ульяновской области, так как в 2022 это мероприятие пройдет у них», — уточнила Воликовская.

По словам чиновницы, в связи с неблагоприятной эпидситуацией не приедут представители 40 регионов страны, как предполагалось ранее. Однако мероприятия, которые пройдут в рамках «Сабантуя», будут транслироваться в прямом эфире в социальных сетях. Также пока под вопросом приезд президента Татарстана Рустама Минниханова. Сейчас это решается на уровне правительства ХМАО и республики, добавила Воликовская.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за пандемии отменили фестиваль, на который ездила элита. Власти решили не проводить его даже в онлайн-формате, как было в прошлом году.