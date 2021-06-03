Теневой криминальный лидер хочет захватить влияние в Кургане

В Кургане на пост смотрящего появился еще один претендент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В криминальном мире Кургана появились разговоры об усилении влияния Александра Н. по кличке Насон. Именно он стоит за одним из авторитетов, поделивших Курган вместо смотрящего Евгения Петрова. Инсайдеры URA.RU из криминальной среды считают, что Насон имеет амбиции и задатки лидера.

«Насон по факту стоит за Белым, он более весомая и уважаемая фигура. Они оба родом из Белозерского района. Сейчас начался какой-то конфликт между тремя авторитетами [Магой, Белым и Панчей] из-за одного из бойцов. Как бы не началась война. Тогда станет понятно кто с кем», — поделился источник.

По данным другого инсайдера, криминалитет уважает Насона за взвешенные решения. «Добавляет вес и тюремное прошлое Насона. Он достойно отсидел от звонка до звонка 20 лет. В отличии от трои так называемых бродяг [Панчи, Белого и Маги]», — поясняет источник.

Инсайдер из числа силовиков так же отметил, что сейчас между авторитетами наблюдаются напряженные отношения. «С другой стороны происходит усиление Маги и курируемых им направлений. Тут конфликт может возникнуть еще и на религиозно-национальной почве. Вероятно, коренные курганцы выступят на стороне своих», — считает источник.

URA.RU ранее писало, что Александр П. (Панча) судим за наркопреступления. Возглавляет группу лиц, которые зарабатывают на грабежах. Магомед Т. (Мага) занимается крышеванием сферы строительства. Информацией о его судимости агентство не располагает. Александр Б. (Белый) контактирует с коммерсантами, судим за разбой и вымогательство. Александр Н. (Насон) по данным инсайдеров отбывал наказание за убийство, разбой, похищение человека, освободился в 2019 году.