Между криминальными лидерами Кургана вспыхнул новый конфликт

Курганские авторитеты делят власть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане случился новый конфликт между лидерами криминального мира Магой, Белым и Панчей. Поводом стало неравномерное разделение власти. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа силовиков и представители криминальной сферы.

«Мага хотел объявить себя смотрящим за городом. Панча и Белый против, поэтому у них сейчас конфликт. На данный момент это разногласия по ряду вопросов. К примеру, Маге совершенно не интересна такая мелочь, как авторынок и его крышевание», — уверен источник.

По сведениям инсайдеров, Мага сейчас усиливается. Он занимается более серьезными вопросами — строительством (осуществляет посредничество между курганцами и тюменцами). Кроме того, расширяется влияние выходцев с Кавказа, курируемых Магой, в курганском бизнесе. «На фоне пандемии компании сферы общепита испытывали сложности. Этим воспользовались некоторые предприниматели с деньгами. Вероятно, тут тоже вотчина Маги», — считают источники.

Появление разногласий между лидерами, которых назначил прежний смотрящий Евгений Петров, это естественный процесс, уверен бывший сотрудник полиции, работавший в сфере борьбы с бандитизмом. «В любом обществе, тем более криминальном, появляются конфликты на фоне борьбы за власть и деньги. Борьба, вероятно, будет ужесточаться», — уверен экс-силовик.

URA.RU ранее писало, что Александр П. (Панча) судим за наркопреступления (ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»). Возглавляет группу лиц, которые зарабатывают на грабежах. Магомед Т. (Мага) занимается крышеванием сферы строительства. Информацией о его судимости агентство не располагает. Александр Б. (Белый) контактирует с коммерсантами, судим за разбой и вымогательство.