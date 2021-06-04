Ученые назвали сроки гибели Земли из-за глобального потепления

Необратимые изменения на планете Земля могут начаться уже через к 2060—2090 годам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гибель Земли может ждать человечество во второй половине 21 века, если не будут приняты меры по борьбе с глобальным потеплением. Об этом в беседе с URA.RU заявили директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF), кандидат физико-математических наук, лауреат Нобелевской премии мира Алексей Кокорин и ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УРО РАН, доктор биологических наук Рашит Хантемиров.

«Это нарастающий эффект. Речь идет больше о второй половине 21 века, то есть 2060—2090 годы. Но надо действовать заранее. Ведь в 2000 году еще не проявлялось такое изменение климата, как у нас сейчас проявляется. Были сомнения, что все происходит от деятельности человека. Теперь сомнений нет. Новые данные, причем, экспериментальные, доказывают — однозначно, от человека [происходит глобальное потепление]», — подчеркнул Кокорин.

Лауреат Нобелевской премии мира отметил, что уже сейчас странам нужно позаботиться о том, что будет с планетой через 30 — 80 лет. «Наиболее ценные леса [нужно] сохранять, чтобы лесов было больше. Плюс энергоэффективность — энергосберегающие здания, электротранспорт. В Москве запустили электробусы — это хорошо, нет выхлопов», — добавил он.

В беседе с URA.RU Хантемиров отметил, что если не начать принимать серьезные меры сейчас, расплачиваться придется будущим поколениям. «Речь идет о наших детях, внуках. Если мы ничего не будем делать, им расплачиваться. Того уровня углекислого газа, который даже если перестанет в ближайшие 10 — 30 лет выбрасываться, — хватит, чтобы глобальное потепление продолжалось. Но чтобы потом не продолжалось, надо срочно принимать меры. Нужно в первую очередь отказываться от бензинового двигателя, от угля, нефти, газа, переходить на альтернативные источники. Европа так и делает», — подчеркнул он.

Ранее более 120 Нобелевских лауреатов подписали декларацию, призывающую государства активизировать усилия по борьбе с изменением климата. Выбросы парникового газа нужно сократить вдвое к 2030 году.