Журналист Стас Натанзон считает сигналом ответ президента России Владимира Путина о возможной посадке на территории РФ самолета с человеком, находящимся в розыске. Своим мнением он поделился после общения с главой государства на ПМЭФ.
Ранее Натанзон выступал модератором во время общения Путина с прессой на ПМЭФ и спросил у президента, приказал бы ли он посадить иностранный самолет в России, если бы знал, что на борту человек в розыске, как это сделал действующий глава Беларуси Лукашенко. Журналист привел в пример самолет, который следовал бы из Лондона в Таиланд. Путин ответил: «Не скажу».
«Это сигнал. Не мне — это же не мне должно говорить. Это должно говорить тем самым жителям Лондона [которые уехали из РФ], что „волнуйтесь“. Волнуйтесь, ребята, волнуйтесь. Летите, но с потными руками», — сказал Натанзон в стриме RT. По его словам, идеально было бы не воровать, не сбегать в Лондон и жить по закону.
В конце мая в Беларуси задержали основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, но самолет посадили в Минске из-за ложного сообщения о минировании. В аэропорту Протасевича задержали, пишет RT.
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