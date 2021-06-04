Натанзон: Путин послал сигнал россиянам, сбежавшим в Лондон. «Летите с потными руками»

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Стас Натанзон считает, что Путин обратился к россиянам, сбежавшим за границу из-за уголовного преследования Фото:

Журналист Стас Натанзон считает сигналом ответ президента России Владимира Путина о возможной посадке на территории РФ самолета с человеком, находящимся в розыске. Своим мнением он поделился после общения с главой государства на ПМЭФ.

Ранее Натанзон выступал модератором во время общения Путина с прессой на ПМЭФ и спросил у президента, приказал бы ли он посадить иностранный самолет в России, если бы знал, что на борту человек в розыске, как это сделал действующий глава Беларуси Лукашенко. Журналист привел в пример самолет, который следовал бы из Лондона в Таиланд. Путин ответил: «Не скажу».

«Это сигнал. Не мне — это же не мне должно говорить. Это должно говорить тем самым жителям Лондона [которые уехали из РФ], что „волнуйтесь“. Волнуйтесь, ребята, волнуйтесь. Летите, но с потными руками», — сказал Натанзон в стриме RT. По его словам, идеально было бы не воровать, не сбегать в Лондон и жить по закону.

В конце мая в Беларуси задержали основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, но самолет посадили в Минске из-за ложного сообщения о минировании. В аэропорту Протасевича задержали, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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