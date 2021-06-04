Экс-зять Ельцина рассказал подробности о ходе кампании 1996 года. «Нерадостная миссия»

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Коробки из-под Xerox были набиты деньгами для кампании Ельцина (архивное фото) Фото:

Бывший зять первого президента РФ Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал подробности об истории с коробками из-под принтеров Xerox и ходе избирательной кампании перед президентскими выборами 1996 года. Дьяченко, по его словам, был тем человеком, который первым сообщил главе государства об инциденте с коробками.

В ходе предвыборной кампании президентских выборов 1996 года активисты предвыборного штаба Ельцина были замечены выносящими из Дома правительства коробки из-под принтеров, набитые деньгами. После этого глава службы безопасности Ельцина Александр Коржаков отдал приказ об их аресте.

«Возник кризис. Бизнесмены, участвовавшие в кампании, испугались, ожидали ареста. Татьяна [Юмашева] звонит мне и просит разбудить Бориса Николаевича. Нерадостная миссия. Захожу в его спальню. Трясу его за плечо. Он просыпается недовольный. Объясняю. В итоге он встаёт. Надевает костюм „Адидас“ и идёт в кабинет», — цитирует Дьяченко сайт argumenti.ru. Экс-зять Ельцина отметил, что не смог услышать, кому именно пошел звонить Ельцин. Не расслышал он и деталей разговора. Дьяченко напомнил, что после этого случая Ельцин уволил Коржакова и его ближайших соратников.

Выборы президента РФ проходили в два тура 16 июня и 3 июля 1996 года. Во втором туре Ельцин соперничал с нынешним главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Ельцин выиграл выборы, набрав более 53% голосов.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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