Кудрин назвал сумму, необходимую России для борьбы с бедностью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нищенка. Челябинск, милостыня, пенсионер, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
По словам Кудрина, 17 млн россиян считаются бедными Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис в России

России необходимо 300 миллиардов рублей, чтобы вдвое снизить уровень бедности. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я думаю, что можно успеть к 2024 году [вдвое снизить уровень бедности], если правительство примет меры. Но это требует дополнительного финансирования. По нашим оценкам, в пределах 300 млрд рублей — при правильном перераспределении средств и адресной поддержке», — сказал Кудрин в интервью Forbes.

Он отметил, что сейчас в РФ более 17 млн человек считаются бедным. При этом главный фактор снижения бедности, по мнению Кудрина, — это экономический рост в стране.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска назвал срок победы над бедностью. По его мнению, за 10 лет РФ способна стать страной «среднего достатка», бедных граждан к этому времени не будет. Он отметил, что в ближайшие годы есть возможности и шансы достичь улучшения качества жизни населения. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что из числа бедных в России 82% — это семьи с детьми. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...