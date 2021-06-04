Кудрин назвал сумму, необходимую России для борьбы с бедностью

России необходимо 300 миллиардов рублей, чтобы вдвое снизить уровень бедности. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Я думаю, что можно успеть к 2024 году [вдвое снизить уровень бедности], если правительство примет меры. Но это требует дополнительного финансирования. По нашим оценкам, в пределах 300 млрд рублей — при правильном перераспределении средств и адресной поддержке», — сказал Кудрин в интервью Forbes.
Он отметил, что сейчас в РФ более 17 млн человек считаются бедным. При этом главный фактор снижения бедности, по мнению Кудрина, — это экономический рост в стране.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска назвал срок победы над бедностью. По его мнению, за 10 лет РФ способна стать страной «среднего достатка», бедных граждан к этому времени не будет. Он отметил, что в ближайшие годы есть возможности и шансы достичь улучшения качества жизни населения. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что из числа бедных в России 82% — это семьи с детьми. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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