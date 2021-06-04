Дерипаска назвал срок победы над бедностью в России

Олег Дерипаска высказался о бедности в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Миллиардер Олег Дерипаска сказал, что через 10 лет Россия станет страной «среднего достатка», а бедных россяин к этому времени не будет. По его словам, в ближайшие годы есть возможности и шансы достичь улучшения качества жизни населения и полностью победить бедность в стране.

«Нам опять крупно повезло — в следующие три года у бюджета будет достаточно много доходов, тотальный серьезный профицит. Внешнеполитическая обстановка — она улучшится не потому, что мы что-то сделали, — сложились так обстоятельства. Люди более заняты Китаем и всеми остальными проблемами после пандемии», — отметил Дерипаска во время выступления на форуме ПМЭФ.

Он отметил, что сейчас зарплаты в России слишком низкие и обратил внимание на отсутствие мобильности трудовых ресурсов. По его словам, квалифицированные специалисты пользуются спросом только в Москве. «Бедность — самый серьезный вопрос, иначе все страдания с Конституцией и санкциями бессмысленны, если мы не сможем создать общество всеобщего достатка. Решить проблему могут предприниматели, и должны быть созданы для нас условия», — сказал он. Дерипаска подчеркнул, что прокуроры и следователи не могут победить бедность в России.

Ранее экс-помощник Путин Андрей Белоусов рассказал, как победить бедность. По его словам, поможет введение пособий. Он отметил, что борьбе с бедностью мешает уровень безработицы. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что из числа бедных в России 82% — это семьи с детьми. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».