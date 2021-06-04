Путин ответил на требования Японии вернуть Курилы

Внесенные в Конституцию РФ изменения о запрете на отчуждение территории страны не означают, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться. Государства должны выстраивать добрососедские отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с иностранными информагентствами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Позиция Японии по вопросу Курил неоднократно менялась. Сначала речь шла о двух островах Курильской гряды, потом о четырех островах, но Россия и СССР никогда с этим не соглашались. Да, у нас внесены изменения в Конституцию [о запрете на отчуждение территорий РФ], мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать работу по мирному договору», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что страны Россия и Япония выстраивать добрососедские отношения, в которых заинтересованы народы обеих стран.
Cпор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошел в состав СССР. Некоторые политологи считают, что Токио собирается вернуть острова с помощью силового свержения власти в России. Зарубежные эксперты уверены, что Япония не осмелится развязать открытый конфликт с РФ. Тем временем, интернет-поисковик Google выразил готовность обозначить Курильские острова как российскую территорию, пишет «
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