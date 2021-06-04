Настю Ивлееву вновь задержали сотрудники ДПС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Телеведущую и блогера Настю Ивлееву и рэпера Элджея задержали сотрудники ДПС в Москве, после церемонии вручения премий «МУЗ-ТВ 2021». Об этом Ивлеева рассказала в Instagram.

На видео она стоит на фоне машин дорожной полиции. «Ну что, дорогие мои, хорошие… Праздник продолжается. Одна премия закончилась, вторая начинается», — комментирует Ивлеева, добавив, что задерживают ее уже второй раз за два дня. Настя не отличается дисциплиной вождения. Как сообщает «Пятый канал», в прошлом году она получила 150 штрафов на сумму около 170 тысяч рублей.

Иронии ситуации добавляет то, что на церемонию вручения премий «МУЗ-ТВ» Ивлеева приехала на на своем Lamborghini Aventador, который стоял в кузове автоэвакуатора. На обратном пути ее задержали сотрудники ДПС и, как уточнила сама актриса, ей предстоит сдать медицинский тест на алкоголь и наркотики. Ранее полицейские поймали Элджея пьяным за рулем. Суд может лишить его прав.

Обновлено в 4:20

Ивлеева согласилась пройти обследование на алкотестере, который показал, что в ее дыхании паров алкоголя нет. Видео она опубликовала в Instagram.