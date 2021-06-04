Курганский губернатор назвал работу мэра «тяглом»

Ранее Вадим Шумков уже говорил о том, что чиновники не выдерживают существующий темп работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал работу мэра города «тяглом». Об этом он написал в своем instagram-аккаунте в ответ на комментарий подписчицы.

Пользователь под ником oks_starkova рассказала о том, что всегда переживала за родину и в детстве мечтала быть мэром города. «То еще „тягло“. Можно начать с более простых вариантов службы. Если есть искреннее желание служить Родине и реальные компетенции», — ответил ей Шумков.

Ранее губернатор Курганской области объяснил отставки чиновников тем, что они не выдерживают нового темпа работы. Шумков отметил, что «коллеги иногда ломаются» и заявляют о том, что устают и больше не могут так работать. По мнению губернатора, это связано с тем, что раньше чиновники в области иначе представляли себе работу — «ушел в пять, дверь закрыл, [дальше] хоть трава не расти».

Бывший мэр Кургана Андрей Потапов также говорил о том, что глава города должен работать больше восьми часов в сутки, без выходных и праздничных дней, если он хочет достичь результата. По его мнению, сити-менеджер должен болеть душой за город и работать фактически на износ.

Instagram губернатора Курганской области