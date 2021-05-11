Ушедший в отставку глава Кургана дал напутствие будущему мэру

Андрей Потапов считает, что мэр Кургана должен работать на износ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый мэр Кургана должен работать больше восьми часов в сутки, без выходных и праздничных дней, если он хочет достичь результата. Таким мнением поделился с журналистами глава города Андрей Потапов после того, как дума приняла его отставку, передает корреспондент URA.RU.

«Будущий глава должен работать очень долго по времени. Если работать по восемь часов, результата не будет, к сожалению. Здесь работа непрерывная и постоянная, без выходных и праздников», — заявил Потапов. По его словам, новый мэр должен болеть душой за город и работать фактически на износ: «Тогда Курган будет и дальше продолжать преобразовываться и становиться все краше и краше».

«Конечно же, я сожалею, что пришлось досрочно сложить полномочия, потому что еще много проектов, которые необходимо реализовать. Но я уверен, что будущий глава сможет их реализовать», — добавил он.

Депутаты курганской гордумы 12 мая приняли отставку Потапова, сообщало ранее URA.RU. Сегодня его последний день работы на этом посту. С 13 мая обязанности главы Кургана будут временно возложены на замглавы города Елену Ситникову. Слухи об отставке Потапова впервые появились летом 2020 года. По одним данным, Потапов планирует переехать в один из регионов в Центральной части Росси, по другим — уйти к губернатору региона Вадиму Шумкову на из руководящих постов.