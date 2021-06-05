Вассерман потребовал изменить пенсионную систему России

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Анатолий Вассерман на встрече с читателями в
Пенсии граждан должны зависеть от наличия высшего образования и ученой степени, отметил Анатолий Вассерман Фото:

В России нужно изменить пенсионную систему и перестать уравнивать размер пенсий граждан. При начислении выплаты должен учитываться ряд факторов. С таким заявлением в ходе заседания дискуссионного клуба «Все по уму» выступил публицист, кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман.

«Размер пенсии не должен быть одинаковым для всех. При начислении пенсий нужно учитывать трудовой стаж, наличие высшего образования, научную степень и условия труда», — пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на Вассермана.

Платить пенсии, по мнению публициста, нужно не из налогов работающих граждан, а из госбюджета. При этом средства нужно привязывать к размеру ВВП страны, отметил Вассерман.

Ранее в Госдуме предлагали лишить пенсии одну категорию россиян. Депутат Виталий Милонов предлагал оставить без господдержки коллекторов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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