Депутат Госдумы предложил отменить маткапитал для части россиян

Ряд льгот можно отменить для россиян с высоким доходом, считает Анатолий Аксаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо отменить ряд государственных льгот, в том числе маткапитал, для граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям исходя из их возможности. То есть, если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей, или предоставлять какие-то льготы связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?», — высказался Аксаков.

По мнению депутата Госдумы, границу можно провести по действующим новым правилам шкалы налогооблажения, то есть, льготы можно отменить для граждан, чей доход выше пяти выше пяти миллионов рублей в год. «Сумму дохода можно определить. Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше. Подавляющее число людей имеют доходы меньше миллиона рублей в год. Но можно с пяти миллионов начать, потом до трех спокойно», — отметил парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил поднять налог для россиян с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. Также Щапов считает, что в стране необходимо повышать нагрузку на богатейших граждан.