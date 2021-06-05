Клава Кока получила премию «Муз-ТВ» в номинации «Коллаборация года» (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Образ екатеринбургской певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) стал одним из самых сексуальных на премии «Муз ТВ». Артистка появилась на дорожке в обтягивающем прозрачном комбинезоне.

«Клава Кока удивила поклонников экстравагантным нарядом, в котором она появилась на премии Муз-ТВ. Звезда продемонстрировала один из самых сексуальных образов церемонии», — пишет «Федеральное агентство новостей».

На кадрах, которые певица выложила в Instagram, она стоит в комбинезоне телесного цвета с рисунком. Также на ней надета белая юбка. Через костюм при этом просвечивалось нижнее белье.

Премия «Муз-ТВ» прошла в Москве 4 июня. Клава Кока вместе с екатеринбургском рэпером Niletto (Даниил Прытков) получили награду в номинации «Коллаборация года». Звание «Исполнитель года» получил Артур Пирожков (юморист Александр Ревва), из-за чего рэпер Моргенштерн устроил скандал.