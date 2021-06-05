Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. В ДТП также пострадал мужчина, его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по ХМАО.

«В Нижневартовске в районе дома 9 по улице Заводская водитель автомобиля Lada Granta совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места», — заявили в полиции региона. Машина выехала с проезжей части и наехала на остановку «Школа №17», где в этот момент были люди, рассказали в полиции.

Женщина умерла на месте происшествия, а мужчину доставили с травмами различной степени тяжести в больницу. В полиции проводят проверку. Владельцем машины является местный житель 1972 года рождения.

Ранее в Нефтеюганске водитель устроил аварию и сбежал, бросив машину. Не справившись с управлением на повороте, он чуть не сбил двух пешеходов и врезался в дерево. После ДТП мужчина вышел из машины и скрылся.

Фото: УМВД России по Нижневартовску

Фото: УМВД России по Нижневартовску