В ХМАО водитель убил человека в ДТП и сбежал. Фото

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. В ДТП также пострадал мужчина, его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по ХМАО.

«В Нижневартовске в районе дома 9 по улице Заводская водитель автомобиля Lada Granta совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места», — заявили в полиции региона. Машина выехала с проезжей части и наехала на остановку «Школа №17», где в этот момент были люди, рассказали в полиции.

Женщина умерла на месте происшествия, а мужчину доставили с травмами различной степени тяжести в больницу. В полиции проводят проверку. Владельцем машины является местный житель 1972 года рождения.

Ранее в Нефтеюганске водитель устроил аварию и сбежал, бросив машину. Не справившись с управлением на повороте, он чуть не сбил двух пешеходов и врезался в дерево. После ДТП мужчина вышел из машины и скрылся.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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