Мужчина сбил женщину и скрылся с места ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель из Нижневартовска, который насмерть сбил женщину на автобусной остановке, задержан. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

ДТП произошло 5 июня в районе дома 9 по улице Заводская. Мужчина на Lada Granta наехал на остановку «Школа №17» и сбил несколько человек. Одна из женщин погибла на месте. Водитель скрылся с места трагедии.

«Мужчина сам пришел в полицию, когда на него поступила ориентировка. Он неоднократно судим по уголовным и административным делам. По факту ДТП возбуждено уголовное дело», — рассказали агентству в ведомстве. В полиции уточнили, что 33-летний сын погибшей женщины также скончался от полученных травм в реанимации.

Во время допроса мужчина признался, что у него нет водительских прав, а автомобиль ему не принадлежит. Свою вину он уже признал. «Конечно, считаю [себя виновным]. Я вообще жить не хочу, лучше бы я разбился», — сказал задержанный в отделе полиции.

Обновлено в 12:44. В полиции уточнили, что в ближайшее время 27-летнему мужчине будет избрана мера пресечения, а также решен вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью в связи со смертью второго пешехода. Автомобиль находится на штрафстоянке.

Обновлено в 13:48: Мужчина 33 лет, потерявший мать в ДТП, жив. «Полиции дали неверную информацию из больницы. Он в тяжёлом состоянии, но жив», — рассказали URA.RU в ведомстве.