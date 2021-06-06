В Минпросвещения оценили планы по замене ЕГЭ

В Минпросвещения готовы рассмотреть альтернативу ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство просвещения РФ готово рассмотреть альтернативу Единому госэкзамену (ЕГЭ) для проверки школьных знаний. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — заявил он в интервью ТАСС. Однако пока планов и предложений по этому поводу нет.

Ранее о необходимости отмены в России ЕГЭ в своем telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что качество образования падает и нужно думать сейчас не о техническом оснащении, а о том, как вернуться к традиционному русскому образованию, где содержание было важнее формы. По мнению ученых и специалистов в области педагогики, одним из критериев оценки знаний может быть портфолио, собранное за 10-11 классы, пишут VSE42.Ru. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин считает, что у учащихся школ должен быть выбор в части сдачи выпускных экзаменов, передает ОТР. На данный момент, 68% россиян выступают против ЕГЭ, сообщает RT.