Турэксперты: почему россияне не отдохнут летом за границей

ПЦР-тесты по прибытии в страну — не главная проблема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проблема заграничного летнего отдыха в 2021 году не в том, что некоторые страны принимают российских туристов только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а в транспортной доступности. Хотя многие государства готовы открыть границы для отдыхающих, но в самой России пока отменены авиарейсы по большинству зарубежных направлений. Об этом URA.RU рассказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«В ту же Черногорию можно попасть только самолетом. Но ранее Росавиация выпустила документы, запрещающие грузопассажирские перевозки. Россияне добирались туда через Минск, но сейчас и это невозможно. Теперь полететь туда можно с несколькими пересадками: Екатеринбург—Москва—Стамбул (рейсы два раза в неделю) по сумасшедшей цене», — пояснил турэксперт, комментируя решение Черногории пускать туристов из России без ПЦР-теста.

Информацию о том, что в России запрещено большинство рейсов за пределы страны, подтвердила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В беседе с URA.RU она также отметила, что россияне смогут полететь на отдых лишь после того, как РФ возобновит авиасообщение с зарубежьем.

«Готовность любой страны принимать россиян с тестами на коронавирус или без не имеет никакого значения до тех пор, пока Россия не объявит о возобновлении авиасообщения. Так что те, кто путешествует самостоятельно, могут ехать на перекладных, но туроператоры продавать эти направления не имеют права», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Черногория готова принять россиян без ПЦР-тестов на коронавирус. Более того, если россиянин заразился COVID-19 в Черногории, он будет обеспечен бесплатной медицинской помощью, пишет агентство Nation News. Министр экономического развития страны Яков Милатович уточнил, что россиянам также не нужны визы для въезда, приводит его слова RT.