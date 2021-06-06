Черногория готова принять россиян без тестов на коронавирус

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Черногория, замок, остров, черногория
Виза в эту страну тоже не нужна Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российские туристы смогут въезжать в Черногорию, не имея при себе ПЦР-тестов на коронавирус. Такую информацию сообщил министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

«Граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии. Это означает отсутствие требований тестов и безвизовый въезд», — пояснил он в интервью ТАСС.

По словам министра, если россиянин заразился COVID-19 в Черногории, он будет обеспечен бесплатной медицинской помощью. ПЦР-тест по возвращении в страну проживания будет сделан ему бесплатно.

В середине мая стало известно, что Черногория вслед за Грецией собирается открыть границы для туристов. Снятие ограничений должно было произойти ближе к концу месяца, уточняет «Национальная служба новостей». По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», Черногория входит в топ-20 по числу поисков авиабилетов на лето, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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