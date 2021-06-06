Захарова оценила новую форму футболистов Украины. «Присоединили к российскому Крыму»

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ЧМ-2018. 21 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Перу. Екатеринбург, футбол, футболисты, guerrero paolo, гурерро паоло
По задумке, новая форма должна придать игрокам сил Фото:
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Крым вернулся в состав России

Форма украинских футболистов на чемпионате Европы по футболу, на которой изображен Крым в составе Украины, не поможет спортсменам выиграть. Об этом заявила дипломат и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Якобы это должно придать игрокам сил. Жаль, что только на это вся надежда. Прием не новый — называется тромплей (trompe-l'œil) — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего», — написала она на своей странице в Facebook. Она также отметила, что в русском языке есть аналог этого слова — «обманка».

Сегодня, 6 июня, Украина представила форму сборной для Евро-2020 с контуром карты Крыма, напоминает агентство Nation News. Это самое ценное для всех украинцев очертание, заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он также отметил, что Крым в составе Украины на форме — оберег и важный символ для каждого жителя страны. Слова Павленко передает телеканал 360. Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил URA.RU, что изображение полуострова Крым на новой форме сборной Украины по футболу является неадекватной вещью. А первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров счел новую форму украинских футболистов провокационной.

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