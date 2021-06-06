Германия хочет спасти Украину после запуска «Северного потока-2»

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Германия ожидает, что соглашение между украинской и российской стороной будет соблюдено Фото:

Несмотря на запуск газопровода «Северный поток-2», транзит газа через территорию Украины должен продолжаться. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Для федерального правительства было и остается главным, что Украина должна оставаться страной транзита газа [даже с запуском „Северного потока-2“]. Мы ожидаем, что это совместное соглашение также будет соблюдаться», — рассказал он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зайберт добавил, что благодаря соглашению о транзите, которое было заключено при посредничестве ЕС и правительства Германии, Россия и Украина определили курс и дали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу. Об этом пишет RT.

Заявление представителя правительства Германии стало ответом на недавние слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не обязана никого кормить. Такое решение российский лидер принял после высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который пожаловался, что при запуске газопровода «Северный поток-2» страна потеряет три миллиарда долларов ежегодно. Этой информацией делится «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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