Германия хочет спасти Украину после запуска «Северного потока-2»

Германия ожидает, что соглашение между украинской и российской стороной будет соблюдено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на запуск газопровода «Северный поток-2», транзит газа через территорию Украины должен продолжаться. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Для федерального правительства было и остается главным, что Украина должна оставаться страной транзита газа [даже с запуском „Северного потока-2“]. Мы ожидаем, что это совместное соглашение также будет соблюдаться», — рассказал он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зайберт добавил, что благодаря соглашению о транзите, которое было заключено при посредничестве ЕС и правительства Германии, Россия и Украина определили курс и дали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу. Об этом пишет RT.

Заявление представителя правительства Германии стало ответом на недавние слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не обязана никого кормить. Такое решение российский лидер принял после высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который пожаловался, что при запуске газопровода «Северный поток-2» страна потеряет три миллиарда долларов ежегодно. Этой информацией делится « Царьград» .