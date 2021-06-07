Депутат Госдумы: когда власть будет раздавать деньги россиянам

Олег Шеин назвал условия для введения безусловного базового дохода в России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Налоговая перестройка против корпораций может привести к тому, что россияне будут получать регулярные выплаты из бюджета в виде безусловного базового дохода (ББД). Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Что касается введения безусловного базового дохода для всех людей, то мы хорошо понимаем, что это требует серьезной налоговой перестройки против корпораций в интересах обычных людей. Мы должны начинать это делать. Никто не говорит, что это может произойти за два месяца», — рассказал URA.RU Шеин.

По слова депутата Госдумы, для введения БДД в России в обществе и истеблишменте должны понимать, что корпорации в стране находятся в «налоговом раю», и они не доплачивают в бюджет триллионы рублей. «Если мы идем вперед, то мы начинаем смотреть, что же мы меняем. Первая история — налоговые льготы. Вторая история — офшоры как внешние, так и внутренние. Третья история — прогрессивная шкала налогов, в том числе подоходного налога. Список можно продолжать и он будет достаточно широким», — отметил парламентарий.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в будущем страны мира будут выплачивать своим гражданам гарантированный минимальный доход. Такое предположение он высказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Однако он подчеркнул, что этот безусловный базовый доход будет минимальным, чтобы на него можно было бы полноценно существовать.