Из-за найденных у Гудкова боеприпасов завели уголовное дело

В доме у семьи Гудковых нашли боеприпасы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики возбудили уголовное дело после обнаружения в квартире политика, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. При обыске его квартиры были найдены 50 патронов от пистолета Макарова.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом было найдено разрешение на право хранения наградного пистолета Макарова на имя отца политика Геннадия Гудкова.

Обыски у Дмитрия Гудкова проводились в рамках дела о причинении имущественного вреда. Он был задержан 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. По части 2 статьи 165 УК РФ Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.