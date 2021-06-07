Депутат Госдумы от ЕР вручил собственную премию Моргенштерну. «Морги, не грусти»

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Моргенштерн получил премию «ХАЙП РУНЕТА»

Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Лисовенко решил поддержать рэпера Моргенштерна после скандала на МУЗ-ТВ и учредил для него собственную премию. Политик опубликовал видео вручения в своих социальных сетях.

«Моргенштерну сегодня ушла премия „ХАЙП РУНЕТА“ в номинации „Ты лучше Пирожкова“. Морги, не грусти», — написал Лисовенко на своей странице в Instagram.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн устроил бунт на премии «Муз-ТВ 2021» — музыканту не понравилось, что награда «Лучший исполнитель» досталась Александру Ревве (псевдоним Артур Пирожков). Во время вручения он отобрал микрофон у ведущих и устроил «музыкальный суд», потребовав вывести результаты голосования на экраны и обвинив Муз-ТВ в фальсификации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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