Банк России повысил ключевую ставку

Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.
«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5,00% годовых», — цитирует заявление регулятора РИА «Новости». На фоне этого рубль показал рост по отношению к доллару и евро. Повышение ключевой ставки было ожидаемо, об этом ранее говорили аналитики. На ближайших заседаниях Центробанк оценит целесообразность этого решения.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что рост ключевой ставки поможет остановить инфляцию в России. Экономист Олег Шибанов отмечал, что благодаря этой мере вырастут ставки по депозитам, пишет «Национальная служба новостей».
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