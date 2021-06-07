Ректор ВШЭ обвинил отстающих детей в бедности РФ

Ректор ВШЭ назвал причину бедности в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одной из причин бедности в России является большое количество отстающих детей. Они выпускаются из школ в состоянии образовательной неуспешности, которая трансформируется в неуспешность экономическую, и государству приходится содержать этих людей. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Он отметил, что есть такой термин, как образовательная неуспешность или образовательная бедность, когда в каждом классе есть 30% школьников, которые не успевают. «Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 20-30%? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счет доходов от успешных работников», — рассказал он в интервью «Известиям».

По словам Кузьминова, в России средний по миру уровень образовательной неуспешности составляет около 25%. Это уровень, Бразилии или Индии. При этом в европейских странах, особенно в Скандинавии, неуспешность свели к 10%.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России необходимо 300 миллиардов рублей, чтобы вдвое снизить уровень бедности. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что из числа бедных в России 82% — это семьи с детьми. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».