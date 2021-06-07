АПЭК назвало самых влиятельных губернаторов России

Самым влиятельным главой региона в России остается мэр Москвы Сергей Собянин. При этом сильнее всего в мае свое влияние потеряла губернатор ХМАО Наталья Комарова. Такие выводы сделали аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций в майском выпуске рейтинга влияния глав субъектов РФ.
Тройку лидеров в группе с очень сильным влиянием в мае возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов, передают «Известия». При этом значительно опустилась в рейтинге (с 13 на 19 место) глава ХМАО Наталья Комарова. Она оказалась на грани вылета из группы губернаторов с очень сильным влиянием.
При этом свои позиции укрепили губернаторы Челябинской области Алексей Текслер (с 16 на 14 место) и ЯНАО Дмитрий Артюхов (поднялся с 17 на 16 строчку). Впервые в группе сильного влияния оказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который занял 20 место. Самый низкий рейтинг у главы Марий Эл Александра Евстифеева (83 место), губернатора Орловской области Андрея Клычкова (84 место) и главы Хакасии Валентина Коновалова (85 место).
Ранее Владимир Путин подписал постановление, согласно которому губернаторов будут оценивать по 20 показателям, один из них — уровень бедности в регионах, за которые они отвечают. Также правительство РФ утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов, пишет «Национальная служба новостей».
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