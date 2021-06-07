Юрист: часть россиян останется без пенсий с 1 августа

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Покровский пассаж. Екатеринбург, кошелек, клатч
Россиянам рассказали, как не остаться без соцпенсии Фото:

Россияне, получающие социальную пенсию по потере кормильца, до 1 августа должны предоставить в ПФР справки об отсутствии трудоустройства. В противном случае начисление выплат может быть приостановлено.

«Согласно действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислен в законе, но при условии, что у них нет другого источника дохода», — рассказал изданию Life юрист Богдан Леськив. Право требования фондом таких документов установлено законом 27-ФЗ» «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Как сообщает издание, тем россиянам, которым положены пенсионные выплаты по потере кормильца, необходимо подать заявление в ПФР и приложить к нему справки, подтверждающие основания для получения этих выплат. Если не сделать этого до 1 августа 2021 года, то начисление соцпенсии может быть приостановлено.

Ранее в Госдуме предлагали лишить пенсии одну категорию россиян. Депутат Виталий Милонов выразил мнение, что нужно оставить без господдержки коллекторов. Также в ПФР сообщили, что с 1 июня изменился порядок назначения пенсий, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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