Юрист: часть россиян останется без пенсий с 1 августа

Россияне, получающие социальную пенсию по потере кормильца, до 1 августа должны предоставить в ПФР справки об отсутствии трудоустройства. В противном случае начисление выплат может быть приостановлено.
«Согласно действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислен в законе, но при условии, что у них нет другого источника дохода», — рассказал изданию
Как сообщает издание, тем россиянам, которым положены пенсионные выплаты по потере кормильца, необходимо подать заявление в ПФР и приложить к нему справки, подтверждающие основания для получения этих выплат. Если не сделать этого до 1 августа 2021 года, то начисление соцпенсии может быть приостановлено.
Ранее в Госдуме предлагали лишить пенсии одну категорию россиян. Депутат Виталий Милонов выразил мнение, что нужно оставить без господдержки коллекторов. Также в ПФР сообщили, что с 1 июня изменился порядок назначения пенсий, передает «
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