Юрист: часть россиян останется без пенсий с 1 августа

Россиянам рассказали, как не остаться без соцпенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне, получающие социальную пенсию по потере кормильца, до 1 августа должны предоставить в ПФР справки об отсутствии трудоустройства. В противном случае начисление выплат может быть приостановлено.

«Согласно действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислен в законе, но при условии, что у них нет другого источника дохода», — рассказал изданию Life юрист Богдан Леськив. Право требования фондом таких документов установлено законом 27-ФЗ» «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Как сообщает издание, тем россиянам, которым положены пенсионные выплаты по потере кормильца, необходимо подать заявление в ПФР и приложить к нему справки, подтверждающие основания для получения этих выплат. Если не сделать этого до 1 августа 2021 года, то начисление соцпенсии может быть приостановлено.

Ранее в Госдуме предлагали лишить пенсии одну категорию россиян. Депутат Виталий Милонов выразил мнение, что нужно оставить без господдержки коллекторов. Также в ПФР сообщили, что с 1 июня изменился порядок назначения пенсий, передает « Царьград ».