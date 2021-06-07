Финансовый аналитик раскрыл, когда «эре нефти придет конец»

Эксперт заявил, что нефтегазовая промышленность в России может прийти в упадок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтегазовая промышленность России может прийти в упадок, так как последующие 10 лет мир пройдет пик ее потребления. Всему виной переход человечества на водород и электричество. Об этом сообщил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Когда купить и зарядить электромобиль станет дешевле, чем приобрести и заправить машину, работающую на двигателе внутреннего сгорания, эре нефти придет конец», — цитирует «Ридус» Гожего. Он отмечает, что процесс перестройки российской экономики на добычу нового вида энергетического сырья — задача не одного десятилетия.

Гожий подчеркивает, что на данный момент ситуация на рынке энергоносителей для производителей углеводородов стабильно положительна. Соглашение организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) и восстановление экономики после пандемии простимулировали рост цен на традиционные виды топлива.

Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн утверждает, что пока в мире не изобретут новую и гораздо более эффективную технологию производства электроэнергии, Россия будет одной из энергетических держав. По его словам, сейчас Россия имеет устойчивые позиции в добычи и экспорте угля, нефти, газа и атомной энергетики.

Ранее специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что экономическую политику в России нужно выводить на новый уровень. В будущем Россия сможет заменить экспорт углеводородов на экспорт водородов. Он убежден, что это поможет России удержать статус великой энергетической державы.