В Минэкономразвития предупредили о повышении части налогов в РФ

Бизнес в РФ хотят обязать инвестировать Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Донастройка налоговой системы поможет сделать менее выгодным для крупного бизнеса в России вывод средств за границу. Такой новый инвестиционный цикл озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Вопрос обсуждается не о повышении ставки налога на прибыль вообще. Вопрос обсуждается об использовании налога на прибыль как инструмента, [подталкивающего] к более активному стимулированию инвестиций», — сказал министр в интервью РБК.

Варианты привлечения бизнеса в инвестиции министерство предложило правительству РФ. Первый — стимулирование вложений через льготы и послабления для инвесторов, второй — увеличить налоговые ставки для отказавшихся идти курсом инвестиций. По словам Решетникова, правительство склоняется ко второму варианту.

Ранее кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов, пишет Life . Для их получения бизнесменам придется вложить определенную сумму либо в созданную компанию, либо в недвижимость.