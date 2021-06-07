В Минэкономразвития предупредили о повышении части налогов в РФ

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Бизнес в РФ хотят обязать инвестировать Фото:
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Экономический кризис 2020

Донастройка налоговой системы поможет сделать менее выгодным для крупного бизнеса в России вывод средств за границу. Такой новый инвестиционный цикл озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Вопрос обсуждается не о повышении ставки налога на прибыль вообще. Вопрос обсуждается об использовании налога на прибыль как инструмента, [подталкивающего] к более активному стимулированию инвестиций», — сказал министр в интервью РБК.

Варианты привлечения бизнеса в инвестиции министерство предложило правительству РФ. Первый — стимулирование вложений через льготы и послабления для инвесторов, второй — увеличить налоговые ставки для отказавшихся идти курсом инвестиций. По словам Решетникова, правительство склоняется ко второму варианту.

Ранее кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов, пишет Life. Для их получения бизнесменам придется вложить определенную сумму либо в созданную компанию, либо в недвижимость.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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