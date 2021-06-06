Свердловские власти объяснили трату сотен тысяч рублей на такси

Свердловские чиновники арендовали такси на 268,8 тысяч рублей, потому что аккредитовать другой транспорт на ПМЭФ-2021 было невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские власти арендовали такси на 268,8 тысячи рублей во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), потому что на мероприятии действовали эпидемиологические ограничения, из-за которых аккредитовать другой транспорт было невозможно. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора департамента информационной политики Свердловской области Сергей Симаков.

«Корпорация развития Среднего Урала принимала участие в ПМЭФ-2021 по квоте Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Закупка проводилась при отсутствии альтернативы: на форуме в условиях эпидемиологических ограничений работал лишь один аккредитованный организатором ПМЭФ-2021 перевозчик», — сообщил Симаков. По его словам, на форуме была возможна аккредитация только перевозчика ООО «РК Сервис».

Симаков подчеркнул, что закупка проходила в соответствии с законами РФ. Были задействованы внебюджетные средства. «Несмотря на то что речь идет о внебюджетных средствах, корпорация как акционерное общество с госучастием проводит все закупки в соответствии с №223-ФЗ», — рассказал он.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация об аренде автомобилей у ООО «РК Сервис». Заказчиком по данному лоту выступало АО «Корпорация развития Среднего Урала».