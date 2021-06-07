Альянс турагентств: как россияне летали в закрытые страны

Операторы впервые получили уведомление о недопустимости продажи билетов на грузопассажирские рейсы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Турагенты имели право продавать россиянам билеты в страны с закрытым регулярным и чартерным сообщением, поскольку места на грузопассажирские рейсы находились в свободной продаже. Об этом URA.RU рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Ростуризм призвал туроператоров воздержаться от продажи туров на базе грузопассажирских рейсов в еще не открытые из-за пандемии страны. В противном случае, у авиакомпаний могут аннулировать допуск на выполнение таких перевозок, пишет « Коммерсант ». В большей степени это касается полетов на Кипр.

«Мы все понимаем, что с данной страной не было возобновлено авиасообщение регулярных рейсов и чартерных. Но не было и запрета на продажу билетов на грузопассажирские рейсы. Кто нам может запретить? Вот билеты в свободной продаже. Мне не могут запретить как турагенту. У меня есть законное право оказать услугу. Либо я подбираю объект размещения, либо я оказываю услугу по покупке билета», — сказала Осипова.

Собеседница агентства напомнила, что запрещено было формировать турпакет полностью. По ее словам, уведомление с разъяснениями и запретом продажи билетов на грузопассажирские рейсы в закрытые страны до этого случая компании не получали.