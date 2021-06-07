Альянс турагентств: как россияне летали в закрытые страны

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, самолет
Операторы впервые получили уведомление о недопустимости продажи билетов на грузопассажирские рейсы Фото:

Турагенты имели право продавать россиянам билеты в страны с закрытым регулярным и чартерным сообщением, поскольку места на грузопассажирские рейсы находились в свободной продаже. Об этом URA.RU рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Ростуризм призвал туроператоров воздержаться от продажи туров на базе грузопассажирских рейсов в еще не открытые из-за пандемии страны. В противном случае, у авиакомпаний могут аннулировать допуск на выполнение таких перевозок, пишет «Коммерсант». В большей степени это касается полетов на Кипр.

«Мы все понимаем, что с данной страной не было возобновлено авиасообщение регулярных рейсов и чартерных. Но не было и запрета на продажу билетов на грузопассажирские рейсы. Кто нам может запретить? Вот билеты в свободной продаже. Мне не могут запретить как турагенту. У меня есть законное право оказать услугу. Либо я подбираю объект размещения, либо я оказываю услугу по покупке билета», — сказала Осипова.

Собеседница агентства напомнила, что запрещено было формировать турпакет полностью. По ее словам, уведомление с разъяснениями и запретом продажи билетов на грузопассажирские рейсы в закрытые страны до этого случая компании не получали.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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