Синоптики предупредили россиян о приближении опасной погоды

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Туман. Челябинск, погода, климат, метеорология, туман
Ветер будет умеренный — до 10 метров в секунду Фото:

В ближайшие несколько дней в Центральном федеральном округе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщают специалисты Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ближайшие дни будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер слабый ночью и днем умеренный — 5-10 м/с. Температура ночью — плюс 8-13 градусов, днем — плюс 21-26 градусов», — приводит слова собеседника ТАСС.

Аналогичная погода 7—9 июня прогнозируется в Костромской, Липецкой, Тверской, Смоленской, Воронежской областях, в Ярославской области — до плюс 27 градусов. Дожди с грозами ожидаются во вторник, 8 июня. В Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях днем ожидается 22-23 градуса выше нуля, пройдут дожди, местами с грозами.

Ранее в Москве и Московской области объявили штормовое предупреждение. Причина — надвигающаяся гроза и сильные ливни, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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