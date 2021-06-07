Жириновский объяснил, сколько детей должно быть в семьях россиян

Глава ЛДПР хочет, чтобы люди жили для себя и поздно женились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям России нужно стремиться к практике Китая, где действует запрет на большое количество детей в семье. Если ограничить численность населения таким способом, всем станет легче жить, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Надо стремиться к тому, чтобы в семье был всего один ребенок, тогда рост населения на планете остановится: нас будет не 7 миллиардов, а 6-5-4-3-2-1. Может быть, 500 миллионов и будут жить хорошо на Земле», — написал политик в своем telegram-канале.

Он также назвал хорошей практикой позднюю женитьбу: ближе к 30 годам. Причина такого решения, по мнению Жириновского, в желании пожить «для себя». И в этом он не согласен с руководством Китая. «А китайское руководство говорит: давайте рожайте! То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя „человекоединиц“. И вот время пришло, когда уже само население этого не хочет, и это правильно», — заключил он.

Жириновский в последнее время делает все больше неоднозначных заявлений и становится участником скандалов. Последний из них произошел на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. Тогда лидер ЛДПР забрал себе выставочный алкоголь с мероприятия, потому что посчитал это «подарком», пишет RT. Однако он также назвал демонстрацию алкогольных напитков на мероприятии безобразием и потребовал, чтобы в следующий раз на стендах располагался только кумыс, сообщает сайт MK.RU .